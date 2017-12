De spelers zijn vanuit het vliegtuig direct overgestapt in bussen

Onder politie-escorte zijn de spelers van Napoli dinsdagavond Rotterdam binnengekomen. De spelers zijn vanuit het vliegtuig direct overgestapt in bussen die geparkeerd stonden op het vliegtuigenplatform van Rotterdam the Hague Airport.

De Italianen spelen morgen in de Champions League tegen Feyenoord. Waar er voor de Rotterdammers niets meer op het spel staat, is de nummer twee van Italië nog in de race voor de volgende ronde.