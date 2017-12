Briellenaren vragen om eerherstel Witte de With tijdens Maskerade

Het is een traditie die al bijna 200 jaar bestaat. Op 5 december komen Briellenaren gemaskerd en verkleed naar de binnenstad van Brielle. Daar wordt op een ludieke manier geprotesteerd tegen van alles en nog wat.

Dit jaar wordt bijvoorbeeld gepleit voor eerherstel van Witte de With. De zeevaarder, die is geboren is in Brielle, is omstreden vanwege zijn betrokkenheid bij de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en Westindische Compagnie (WIC). De meningen over zijn rol zijn verdeeld.

De Brielse Maskerade trekt de laatste jaren steeds meer toeschouwers. Een paar jaar leek de tocht wat weg te kwijnen, maar trekt inmiddels weer vele honderden mensen. Sinds 2016 staat de Brielse Maskerade officieel op de UNESCO-lijst, de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.

Volgens goed gebruik voltrok de optocht voor voor het oog van de burgemeester en wethouders, die op deze manier haarfijn een spiegel van hun beleid voorgehouden wordt.