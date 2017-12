Nog niet alle bewoners Wijnhaven terug naar huis

De bewoners van een appartementencomplex in de Wijnhaven zijn woensdagmorgen nog niet allemaal terug naar huis. Er was rond middernacht een grote brand in shishalounge Comptoir onder het woongebouw. Dinsdagavond waren bewoners opgevangen in restaurantboot de Vessel 11.

De mensen van acht woningen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag niet thuis geslapen. Dit vooral vanwege roet- en waterschade aan hun woning. Bij twee woningen gaat bouw- en woningtoezicht onderzoek doen naar de constructie om te kijken of het veilig genoeg is.

De appartementen boven de shishalounge waren uit voorzorg ontruimd. Kort na middernacht was het vuur geblust.

Geen gewonden

Ambulancepersoneel onderzocht vijf mensen ter plaatse. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. Drie mensen zijn die nacht nog zelf naar de huisarts gegaan ter controle.

Oorzaak

De eigenaar denkt dat de brand is ontstaan in de meterkast. "Ik werd gebeld door personeel, dat er rook uit de meterkast kwam. Ik heb ze gezegd dat ze moesten blussen, dat hebben ze ook gedaan, maar ik denk dat door onze sterke afzuiging, het vuur is versneld." Het restaurant met de shishalounge kan als verloren beschouwd worden.

Er gaan ook geruchten over een ruzie vlak voor de brand en dat er iets naar binnen zou zijn gegooid. Deze geruchten zijn niet bevestigd.

De veiligheidsregio doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

'Heftig om te zien

De mensen van grillrestaurant Encore, dat naast de lounge is gevestigd, waren er dinsdagnacht ook bij. Najim vertelt: "We hadden vernomen dat er brand was hiernaast en we zijn toen direct hierheen geraced om te kijken hoe het bij ons en onze buurman ging. Het was heftig om te zien wat er aan de hand was." Zijn restaurant heeft slechts rook- en roetschade.

Explosies

Omstanders hebben een explosie gehoord, vertelde een woordvoerder van de brandweer. Volgens de veiligheidsregio kwam dat door een beschadigde stroomvoorziening. Een deel van de gevel is uit het gebouw geblazen.

Recht boven de horecazaak zijn twee lagen parkeergarage. Ook die hebben schade opgelopen en er hebben diverse auto's in brand gestaan, zo meldt de Veiligheidsregio.

Het deel van het complex waar de brand ontstond, telt volgens de woordvoerder ongeveer vijf verdiepingen. Een woontoren van meer dan 100 meter hoog maakt ook deel uit van het gebouw, maar die is volgens de brandweer niet getroffen.

NL Alert

De hulpdiensten hebben omwonenden met een NL Alert op hun telefoon gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden.

