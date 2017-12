Deel dit artikel:











Bijeenkomst voor helpers zoektocht Abdullah De ouders van Abdullah zullen erbij aanwezig zijn.

Vrienden, familie en wildvreemden die hebben geholpen in de zoektocht naar de 15-jarige Abdullah komen zaterdagmiddag bij elkaar in restaurant OBA aan de Keileweg in Rotterdam.

Bij de bijeenkomst zijn ook de ouders van Abdullah aanwezig. Of de 15-jarige jongen er zelf bij zal zijn, is nog niet zeker. Dat hangt af van zijn begeleiders en hoe hij zelf zal reageren. Bij de zoektocht waren vele tientallen mensen betrokken, zowel vrijwilligers als de politie. Een appgroep die ervoor in het leven was geroepen, telde uiteindelijk 180 leden. De 15-jarige dove en autistische jongen met hartproblemen was vrijdagavond vermist geraakt. Hij is maandagmiddag teruggevonden op het complex van de volkstuinvereniging Vijfsluizen.