Deel dit artikel:











Voorbeschouwing Feyenoord-Napoli live op TV Rijnmond Jan Boskamp en Rob Jacobs blikken vooruit op een eerdere wedstrijd van Feyenoord

Gaat het Feyenoord lukken om eervol afscheid te nemen van de Champions League? In de voorbeschouwing op Feyenoord-Napoli zal het daar vooral over gaan en die vooruitblik ziet uwoensdagavond live op TV Rijnmond en via www.facebook.com/rtvrijnmondsport.

Feyenoord verloor de eerste vijf wedstrijden in de Champions League en kan al niet meer europees overwinteren. ​Van 19.00 uur tot 19.45 uur hoort u hoe bekende en onbekende Feyenoord-aanhangers rondom de Kuip aankijken tegen het duel dat om 20.45 uur begint. Verslaggevers Ruud van Os en Frank Stout staan bij het Maasgebouw en op het Stadionplein en proeven de sfeer onder de aanhang. Vanaf 20.00 uur is het duel uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond met presentator Bart Nolles en Sinclair Bischop en Dennis van Eersel als de volledig 'objectieve' verslaggevers.