Automatisch wapen leeggeschoten op woning in Spangen Er is vermoedelijk geschoten met een automatisch wapen | Foto: MediaTV Er is gericht geschoten op het raam van een woning op de eerste verdieping | Foto: MediaTV

Maar liefst 26 keer is er in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten op een huis in Rotterdam-Spangen. Een raam van een woning in de Van Lennepstraat werd onder schot genomen. Ook werd er op straat een granaat gevonden.

De schietpartij was rond 03:00 uur 's nachts. Volgens getuigen zou het gaan om een automatisch wapen, vermoedelijk een kalasjnikov. Er zou geprobeerd zijn de granaat door het kapotte raam naar binnen te gooien. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onschadelijk gemaakt. ​Er raakte niemand bij gewond. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niks bekend.