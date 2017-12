Wielewalers naar rechter om sloop tegen te houden

Bewoners van de Wielewaal in Rotterdam gaan woensdag naar de rechter om de verdere sloop van hun wijk te stoppen. Volgens hen is de verkoop van hun wijk aan een projectontwikkelaar in strijd met de Woningwet.

In 2016 verkocht Woonstad de wijk aan projectontwikkelaar BPD, het voormalige Bouwfonds. Maar in de Woningwet staat dat een woningcorporatie niet zomaar woningen mag verkopen aan andere partijen, maar dat ze eerst aan de verhuurders te koop aangeboden moeten worden.

Als de huurders dan niet willen kopen, moeten ook andere partijen de gelegenheid krijgen de woningen te kopen. Dat is volgens de advocaat van de bewoners niet gebeurd. Daarnaast hebben de huidige bewoners in plaats van een terugkeergarantie, een terugkeermogelijkheid gekregen.

Volgens woningcorporatie Woonstad Rotterdam zijn niet de woningen verkocht, maar is de grond verkocht. Maar dat is volgens de advocaat van de bewoners nog steeds in strijd met de wet.

"Er staan nu nog woningen op. Er is een koopovereenkomst gesloten voor gronden met huizen erop, dat betekent dat die wet gewoon van toepassing is", zei advocaat Willem van der Werf woensdagochtend op Radio Rijnmond.

De advocaat hoopt dat de rechter zich snel uitspreekt over de sloop. Inmiddels zijn er zeventig woningen afgebroken. Volgens de advocaat is dat dusdanig willekeurig aangepakt, dat sommige huizen compleet geïsoleerd zitten waardoor bewoners zich onprettig voelen.

Jaren bezig

De bewoners van de Wielewaal zijn al jaren bezig de sloop van hun woningen tegen te gaan. In 2011 werd bekend dat Woonstad Rotterdam de 545 sociale huurwoningen wil slopen en er maximaal 200 voor in de plaats wil bouwen. Ook zou de huur bijna verdubbelen: van ongeveer driehonderd euro naar zeshonderd euro per maand. Bewoners zijn ook bezorgd dat het tuindorp karakter van de wijk verloren gaat en dat er asbest is waarmee niet veilig wordt omgesprongen.

