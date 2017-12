Deel dit artikel:











Vlaardingse vrouw overlijdt aan zware verwondingen De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Een 64-jarige Vlaardingse is maandagavond overleden nadat zij zwaargewond was gevonden in haar woning aan de Churchillsingel. Een 64-jarige man is aangehouden. Hij was bij haar in huis.

De politie start een groot onderzoek met twintig rechercheurs naar haar overlijden. Daarbij onderzoeken zij onder meer de rol van de man. De vrouw werd maandagavond iets na 23:00 uur gevonden. Hulp van ambulancepersoneel mocht niet meer baten. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.