Verstopplaats Abdullah nu nog niet te koop

Het is nog onduidelijk of het tuinhuisje waar de 15-jarige Abdullah afgelopen weekend is teruggevonden, te koop is. De eigenaar van het huisje is nog niet bereikbaar. De familie van Abdullah wilde het tuinhuisje kopen voor de jongen.

Dat meldt Peter Meijer, voorzitter van de volkstuinvereniging in Vijfhuizen. De huisjes zijn particulier eigendom. Er is geprobeerd contact te leggen met de eigenaar van het specifieke huisje, maar dat is tot woensdag nog niet gelukt. Het is afhankelijk van de eigenaar of de familie het huisje voor Abdullah kan bemachtigen.

Eigenaar

Een huisje kopen kan alleen als het te koop wordt aangeboden. Tot nu toe is het nog niet bekend of dat het geval is. Er staan wel andere huisjes te koop op het terrein.

Abdullah zou gezegd hebben dat hij het huisje wil hebben. De jongen is volgens familie gek op oude huizen met oude deuren, enkel glas en dingen die kapot zijn.

Vermist

Abdullah raakte vrijdagavond vermist. In de dagen erna is overal gezocht. Ook het tuinhuisjescomplex Vijfsluizen is uitgekamd. Het huisje waar hij uiteindelijk is gevonden, was alleen zo afgelegen dat de familie het eerder over het hoofd heeft gezien.

De jongen is het huisje binnengegaan en heeft daar vermoedelijk enkele dagen gezeten. Daarbij is schade ontstaan, maar over een schadevergoeding is evenmin uitsluitsel: de eigenaar van het huisje moet daarvan aangifte doen bij de politie en contact opnemen met het bestuur van de vereniging.

In het huisje is stromend water aanwezig en een toilet, zegt Meijer. Er is geen elektriciteit, dus vermoedelijk heeft Abdullah het wel koud gehad in de dagen dat hij zich er ophield. Het gaat nu goed met de jongen: hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en weer thuis.