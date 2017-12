Websites van scholen vaak onveilig

De websites van scholen in Brielle scoren slecht qua veiligheid. Nog geen 10 procent heeft een beveiligde verbinding. Daarmee scoren Brielse scholen het slechtst in onze regio, blijkt uit onderzoek van de digitale transparantie organisatie Open State Foundation.

Bij een beveiligde https-verbinding worden gegevens versleuteld verstuurd. Daardoor moet het onmogelijk zijn voor een buitenstaander om te weten welke gegevens worden uitgewisseld. Ook moet het onmogelijk zijn om verstuurde gegevens aan te passen.

Het gaat in Brielle om in totaal twaalf onderzochte websites van scholen: een of twee van die websites heeft dus een beveiligde verbinding.

In onze regio scoren ook Albrandswaard en Papendrecht laag. Nog geen 15 procent van de scholen in die gemeenten hebben een beveiligde https-verbinding.

Zwijndrecht scoort juist heel goed. Daar heeft driekwart van de websites van scholen een beveiligde verbinding.

Landelijk heeft slechts een derde van de websites van scholen in het primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs een beveiligde verbinding.