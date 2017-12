Deel dit artikel:











'De kogels kwamen door onze vloer heen' De schoten waren gericht op het raam op de eerste verdieping

"Het duurde maar kort, nog geen vijf seconden", vertelt de bovenbuurman van het beschoten huis in de Van Lennepstraat in Rotterdam-Spangen. Dat was net genoeg om van de bank te springen. Daarna merkte hij pas dat er een gaatje in de vloer en in de muur zat.

Meer dan 25 schoten werden met een automatisch pistool in de nacht van dinsdag op woensdag gelost op een raam van de woning op de eerste etage. Er is niemand gewond geraakt, maar dat had anders kunnen aflopen, getuige de kogel die nu bij de bovenbuurman door de vloer in zijn muur zit. "Ik zat er 1,5 meter vandaan, mijn zoontje was er ook bij. Hij is doodsbang nu. Die heeft niet geslapen vannacht. Wat een idioten zijn dit, waarom doe je dit in een woonwijk?", vraagt de buurman zich af. Waarom geschoten is, weet hij niet. Hij heeft weinig contact met zijn onderburen. "De oorzaak weet ik niet precies. Maar als je op mekaar loopt te schieten, dan is dat geen zuivere koffie." De politie doet nog onderzoek naar de achtergrond van de schoten die op het huis zijn gelost. Behalve de meer dan twintig kogelhulzen, is er ook een granaat op straat gevonden. De EOD heeft deze onschadelijk gemaakt.