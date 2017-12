Eurogrit aansprakelijk voor schade in asbestschandaal

Eurogrit is aansprakelijk voor de schade dat straalbedrijf Muehlhan heeft geleden nadat was gewerkt met asbest besmet staalgrit van Eurogrit. De rechtbank gaf het Vlaardingse bedrijf woensdag in deze zaak gelijk.

Muehlhan had moederbedrijf Sibelco uit Papendrecht en Eurogrit uit Dordrecht voor de rechter gedaagd wegens de levering van het vervuilde straalgrit.

Muehlhan had een voorschot van 2,4 miljoen euro schadevergoeding geëist. Dat bedrag kende de rechter niet toe, omdat het nu gaat om een kort geding en zo'n procedure zich niet leent om de schade vast te stellen. Voorlopig moet Eurogrit bijna 50 duizend euro betalen aan Muehlhan.

Principekwestie



Het bedrijf is daar niet minder blij om, zegt advocaat Judith Mahn. "We zijn juist heel blij. Eurogrit is aansprakelijk en kan zijn verantwoordelijkheid nu niet meer ontlopen", zei Mahn na de uitspraak. "Daar ging het mijn cliënt vooral om. Geld was een bijzaak."

Volgens de advocaat gaat Muehlhan nu via een bodemprocedure proberen de rest van het geld te krijgen.







Eurogrit zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak. Volgens een woordvoerder is het Dordtse bedrijf de zaak aan het bestuderen en wordt eventueel overwogen in hoger beroep te gaan.

Dertig jaar



Muehlhan doet al dertig jaar zaken met Sibelco. Het gebruikt het grit van het Papendrechtse bedrijf om objecten schoon te spuiten voordat ze worden geschilderd.

Op 5 oktober kreeg het Vlaardingse bedrijf een brief van Sibelco en Eurogrit, waarin wordt geschreven dat het straalgrit mogelijk is besmet met asbest.

Vanaf dat moment werden de werkzaamheden op negen locaties stilgelegd. Het gaat om onder meer een booreiland, bunkerschepen en silo's. Hiermee zou Muehlhan miljoenen euro's hebben verloren.

Oekraïne



In totaal hebben bijna zeshonderd bedrijven gewerkt met het straalgrit waar kankerverwekkend asbest in zat. Eurogrit zegt niet geweten te hebben dat het grit uit Oekraïne was vervuild.