Brand Wijnhaven heeft technische oorzaak

De brand aan de Wijnhaven in Rotterdam is veroorzaakt door een technisch mankement. Dit blijkt uit onderzoek van specialistische brandonderzoekers, zegt de brandweer.

Volgens een woordvoerder kunnen andere oorzaken daarmee worden uitgesloten. Al snel nadat de brand was uitgebroken, zeiden getuigen dat iemand iets naar binnen had gegooid.

"Dit is een tussenstand. Het onderzoek is dus nog niet klaar", aldus de woordvoerder. "Het hoe en waar over de explosie moet nog duidelijk worden."

Onbewoonbaar

Bij de brand in de Wijnhaven zijn behalve de shishalounge waar het vuur begon ook meer dan tien auto's zwaar beschadigd geraakt. Die stonden in de bovengelegen parkeergarage.

Ook was er schade aan een aantal appartementen erboven. Twee huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Zes woningen moeten nog worden schoongemaakt.

In de garage bij de Wijnhaven stonden onder andere een Porsche en een Tesla geparkeerd.