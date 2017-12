Feyenoord krijgt half miljoen na rechtszaak

Sponsor EZ Trader moet Feyenoord alsnog een half miljoen euro betalen. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechter. EZ Trader had het sponsorcontract eenzijdig opgezegd vanwege anti-semitische spreekkoren.

Het bedrijf sloot in augustus 2014 een contract af voor drie jaar. In totaal zou Feyenoord een miljoen euro krijgen. De directeur van EZ Trader bezocht op 21 september van dat jaar de wedstrijd Feyenoord-Ajax en stoorde zich aan de anti-joodse leuzen, sisgeluiden en Hamas-vlaggen.

Hij schreef een brief aan Feyenoord dat hij als zoon van een familie die de Holocaust heeft overleefd geen sponsor kan zijn van een team met zoveel anti-semitische fans. Daarom wilde hij stoppen met de sponsoring van Feyenoord.

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelt nu dat de "weerzinwekkende en kwetsende spreekkoren" inderdaad een geldige reden zijn om het contract op te zeggen. Feyenoord is namelijk aansprakelijk voor het gedrag van de supporters. Maar de opzegging kon niet per direct en pas na vijf maanden ingaan. Bovendien moest de helft van het sponsorgeld worden betaald. Dat komt neer op een half miljoen euro.

De volledige uitspraak staat hier.