Deel dit artikel:











Bewoner beschoten woning Spangen opgepakt Foto: MediaTV

De politie heeft woensdag de 42-jarige bewoner aangehouden van de woning die in de nacht van dinsdag op woensdagnacht is beschoten in Spangen. Tijdens het onderzoek vond de politie in zijn huis een vuurwapen en drugs.

De woning van de man werd aan de Van Lennepstraat werd met een automatisch wapen beschoten. De politie vond ook een onontplofte handgranaat. Het onderzoek naar de schietpartij gaat verder. Over de aanleiding is nog niets bekend. Lees ook: 'De kogels kwamen door onze vloer heen'