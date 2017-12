Met één app een busreisje plannen én betalen

Wie er op uit wil met bus, tram of trein kan nu ook gebruik maken van een app. Reizigers kunnen daarmee hun route plannen van deur tot deur en de reis ook gelijk betalen. Een OV-chipkaart is niet nodig.

Met de nieuwe app Tranzer kunnen mensen alle reisopties naast elkaar zien en afrekenen. Wie heeft betaald krijgt een soort streepjescode op het schermpje van zijn mobiele telefoon. Conducteurs kunnen die code uitlezen en ook de poortjes op de NS-stations gaan ermee open.

25 cent per reis

Tranzer is gratis te downloaden. De app rekent wel 25 cent voor iedere geboekte reis. Dat maakt de app vooral interessant voor dagjesmensen en toeristen, niet voor forenzen die dagelijks met het OV reizen.

Bijna alle vervoerders zijn bij Tranzer aangesloten. Onder anderen reizigers met de RET en de NS kunnen betalen met de QR-code van de app.

In de bussen van Arriva kan het nog niet, in de treinen wel. Met HTM en GVB is Tranzer nog in gesprek. Syntus en Qbuzz doen vooralsnog niet mee.