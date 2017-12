Bijzonder Blijdorpfilmpje uit jaren zestig

Een still uit het filmpje van Bas Romeyn en Erik Post

Als je altijd wilde weten hoe een bezoekje aan Diergaarde Blijdorp er in 1961 uitzag, dan kun je nu je hart ophalen. Deze week verscheen een filmpje van oud-collega Erik Post van RTV Rijnmond . Een filmpje waarin hij als 9-jarig jongetje met zijn ouders naar de dierentuin ging.

"Voor een dagje diergaarde betaalde je toen een gulden per persoon, dat is een vijftigste van de prijs die je nu betaalt", vertelt Post in het filmpje.

Steeds meer mensen kochten destijds een 8 mm camera om vakanties, familie of een dagje diergaarde mee te filmen. De familie Post had toen een Bolex Paillard. "Een camera die je na een halve minuut filmen moest opwinden. En één filmrolletje was na drie minuten vol. Omgerekend zou je daar nu dertig euro voor kwijt zijn."

Het idee voor het filmpje kwam van Erik zelf die het materiaal wilde laten digitaliseren. "Oud filmmateriaal is kwetsbaar en zou kunnen breken, terwijl er met een digitaal bestand niet snel iets kan gebeuren."

Hij kwam terecht bij Bas Romeyn, die zelf bouwkundige is, maar als hobbyist oude filmpjes digitaliseert en monteert. "Ik ben al jaren bezig met het verzamelen van oud filmmateriaal, omdat ik denk dat er heel veel 8 mm-filmmateriaal ligt bij amateurs dat de moeite waard is", zegt Romeyn.

Volgens hem worden dat soort beelden nog vaak weggegooid, omdat mensen niet weten wat ze ermee moeten doen. Tegen betaling kunnen ze het bij hem laten bewerken, oppoetsen en monteren.

Met dit laatste filmpje wat op zijn eigen website staat, staat de teller op exact honderd.

Buffertje

Romeyn publiceert er zo'n twee per maand, maar heeft inmiddels ook een klein buffertje met afgemonteerde video's. "Sommige kan ik dan in een bepaalde periode online zetten, wanneer ze actueel zijn."

Momenteel werkt hij aan twee filmpjes over de Tweede Wereldoorlog, waarvan deskundigen (Romeyn sprak met historici en medewerkers van stichting BOOR, het gemeentearchief en Museum Rotterdam) zeggen dat ze uniek zijn.

Veel wil Romeyn niet kwijt over de filmpjes die hij in mei 2018 gaat publiceren, maar een tipje van de sluier kan wel: "Ik heb beelden van Rotterdam aan het einde van de oorlog waar je de Canadezen over de straten ziet lopen", verklapt hij toch na enig aandringen.

De filmpjes van Romeyn zijn op zijn website te zien.