Help! Ik wil een huis kopen!

'Amsterdamse toestanden in Rotterdam'. Je leest en hoort steeds vaker dat de huizenmarkt in Rotterdam steeds meer verhitte vormen aanneemt. Maar ook in andere delen van Zuid-Holland is het geen sinecure om een huis te kopen, zeker niet als starter. Heb jij daar ervaring mee? Deel je verhaal met ons en bel 010 - 436 44 36.

Te gast in Rijnmond Nu is Rob Puper, makelaar van Stad en Land Makelaars en lid van de Nederlandse Vereniging Van Makelaars Rotterdam. Ook Remco Schrijver van Remax Totaal Makelaars Rotterdam is bij ons te gast.

Vandaag dus geen Open Microfoon. Maar je kunt wel vragen stellen over de huizenmarkt in Rotterdam. Ook kun je je verhaal vertellen. Heb je net een huis gekocht en wil je er iets over kwijt? Heb je een vraag voor de makelaars? Bel naar 010 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

We zijn te beluisteren 16:00 tot 19:00 op radio en in de app.

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.