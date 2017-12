Wordt het een witte en barre Bruggenloop ?

De deelnemers van de Bruggenloop in Rotterdam moeten rekening houden met koud en guur weer. "De gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt en we krijgen winterse buien", vertelt weerman Ed Aldus.

Het is nog niet zeker of het gaat sneeuwen. "Dat kun je soms zelfs de dag van te voren niet zeggen", zegt de weerman.

In 2009 en 2010 werd de Bruggenloop afgelast in verband met extreem winterweer. Van zo'n situatie is dit weekend geen sprake volgens de weerman. "Het had toen al de hele week gesneeuwd en het was glad door de vorst. Deze zondag komt de temperatuur niet onder het vriespunt."

Warme kleren