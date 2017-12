Nieuwe filmzaal Pathé prikkelt alle zintuigen

Bewegende stoelen, rook en rare geuren die om je oren vligen terwijl je een film zit te kijken: vanaf volgende week is het mogelijk bij Pathé de Kuip in Rotterdam. Op 13 december is de eerste film in 4DX te zien.

Een van de zalen in de Rotterdamse bioscoop is omgetoverd tot vier dimensionale zaal. De bioscoopstoelen bewegen van links naar rechts en op en neer. Daardoor het lijkt alsof je vliegt of duikt. De stoelen trillen ook.

Ook zit er een vernevelaar bij elke stoel. Daarmee kunnen allerlei soorten weer worden nagebootst. Ook kunnen meer dan 2000 verschillende geuren worden verspreid, vertelt Theodore Kim van het bedrijf dat de 4DX-techniek vanuit Zuid-Korea over de wereld verspreidt. "Je kunt de uitwerpselen van een dinosaurus laten ruiken, maar ook karamel, koffie of de jungle komen tot leven via hun geur."

4DX biedt zo totaal nieuwe mogelijkheden om een film tot leven te laten komen. Hoe dat werkt is te zien bij een scene over een ongeluk. De brokstukken vliegen om je oren in de vorm van schuim en je ruikt ook verbrand rubber.

Ook gevechtsscenes worden een stuk realistischer. "Je kan een tik in je rug krijgen tijdens een gevecht", zegt Kim. "Als een pijl wordt afgeschoten lijkt het alsof die langs je oor suist, omdat je een windvlaag langs je oor voelt."

De nieuwe techniek zou ook een horrorfilm extra eng kunnen maken. "Het kan zo erg dat je misschien wel in het ziekenhuis belandt met een hartaanval", zegt Kim gekscherend.

Wereldwijd kunnen bioscoopbezoekers inmiddels in 480 zalen terecht voor de nieuwe film-ervaring. In Nederland kan dat vanaf woensdag 13 december met de nieuwe Star Wars.

Het zijn vooral de kaskrakers die een 4DX-versie krijgen. Kim schat dat dat er jaarlijks rond de 120 zijn, zodat de liefhebber elke maand 3 a 4 nieuwe films kan bekijken met de techniek.

Nederland is het 51e land waar 4DX wordt geïntroduceerd. Wie een film in de nieuwe dimensies wil bekijken kan terecht in een zaal in Pathé de Kuip en in een zaal in Amsterdam.