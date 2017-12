Deel dit artikel:











Krakers nemen bezit van voormalig Correctgebouw Voormalig winkelpand aan de Bergweg gekraakt Brief krakers op vitrine Correct Bergweg.

Het voormalige winkelpand van Correct aan de Bergweg in Rotterdam-Noord is sinds vorige week gekraakt. Er wonen acht krakers in. Het gebouw stond al jaren leeg.

De krakers zeggen dat ze sinds vorige week donderdag in het gebouw zijn getrokken. Ze hebben op achtergelaten vitrines een brief geplakt, gericht aan justitie: "Vanaf heden hebben wij het pand aan de Bergweg 110 in gebruik genomen." Buurtbewoners hebben begrip voor de krakers. "Het pand stond al zolang leeg, het verpaupert alleen maar verder", zegt een vrouw. "Zolang er geen nieuwe bestemming is gevonden mogen ze er van mij blijven", zegt haar buurman. De gemeente Rotterdam laat weten niet op te treden tegen de krakers. Een woordvoerder noemt het een zaak van de eigenaar van het pand aan de Bergweg. Correct verplaatste jaren geleden al zijn winkelpanden naar de Ceintuurbaan in Rotterdam.