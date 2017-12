Deel dit artikel:











Feyenoord onder 19 naar tussenronde De jeugdploegen van Feyenoord en Napoli

Feyenoord onder 19 jaar heeft de tussenronde bereikt van de UEFA Youth League. Woensdag werd de thuiswedstrijd tegen Napoli met 4-3 gewonnen en dat was voldoende voor de tweede plaats. Manchester City werd eerste in de poule en is direct door naar de laatste zestien.

In de wedstrijd, die in een goed gevuld stadion van Excelsior werd gespeeld, kwam Feyenoord vroeg op achterstand door een treffer van Alessio Zerbin. Na een half uur zorgde Orkun Kökcü voor de gelijkmaker. Kort daarna zette Lutsharel Geertruida de Rotterdammers zelfs op voorsprong. Orkun Kökcü maakte aan het begin van de tweede helft uit een vrije trap de 3-1. Ciro Palmieri bracht twintig minuten voor tijd de spanning terug met de 3-2. Michael Scarf van Napoli kreeg vervolgens rood, maar toch maakte zijn ploeg even later via een penalty van Gianluca Gaetano de gelijkmaker. Met een benutte strafschop in de blessuretijd maakte aanvoerder Achraf El Bouchataoui aan alle onzekerheid een einde.