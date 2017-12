LIVE: Praat mee over Feyenoord-Napoli (1-1)

Feyenoord werkt vanavond in de Champions League het duel om des keizers baard af. De Rotterdammers ontvangen dan Napoli, dat nog een kans heeft om de achtste finales te bereiken. Voor de Nederlandse landskampioen staat alleen nog de eer op het spel.

Natuurlijk is ook dit laatste groepsduel in de Champions League van Feyenoord te volgen via RTV Rijnmond. Om 19:00 uur starten we op TV Rijnmond en op onze Facebook-pagina RTV Rijnmond Sport met een voorbeschouwing van 45 minuten. Vanaf 20:00 uur begint de uitzending van Radio Rijnmond Sport met presentator Bart Nolles. Drie kwartier later zullen Dennis van Eersel en Sinclair Bischop het radioverslag verzorgen bij Feyenoord-Napoli.

LIVE: Feyenoord-Napoli: 1-1 (1-1)

2' 0-1 Piotr Zielinski

33' 1-1 Nicolai Jørgensen

Bijzonderheid: Tonny Vilhena (rood, twee keer geel)

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop (76' St. Juste), Van Beek, Tapia, Malacia; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis (71' Larsson), Jørgensen, Boëtius