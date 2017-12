Impasse gebroken D66-fractie Rotterdam duurt voort

De impasse bij de Rotterdamse D66-fractie over het raadslid Jos Verveen duurt voort. Een verzoenend gesprek bij de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft niets opgeleverd.

Fractieleider Samuel Schampers en het weggestuurde raadslid Verveen moesten bij de burgemeester op het matje komen om te praten over wie het ware D66 in Rotterdam vertegenwoordigt. Het antwoord blijft voorlopig onbekend.

Vijf collega-D66-raadsleden hebben Verveen uit de fractie gezet na een kritisch interview in het AD. Verveen noemt daarin zijn fractiegenoten makke lammetjes en laakt een aantal partijstandpunten.

Volgens fractieleider Schampers staan in het interview een aantal onwaarheden. "Hij spiegelt andere dingen voor dan hoe ze daadwerkelijk zijn gebeurd en dit is niet het eerste voorval."

Voor de D66-fractie is de maat. Verveen krijgt de keuze om zijn raadszetel terug te geven of door te gaan als zelfstandig raadslid. "We hebben verzoenpoging op verzoenpoging gedaan de afgelopen jaren."

Maar Jos Verveen laat zich niet zomaar wegsturen. Hij accepteert geen van beide opties niet en vecht het fractiebesluit aan. Samen met zijn advocaat bestudeert hij de mogelijkheden.

Volgens Verveen wordt onzorgvuldig met een gekozen raadslid omgesprongen en kan een fractie iemand niet zomaar schrappen.

Het botert al lange tijd niet tussen het D66-raadslid Verveen en de rest van de fractie. Het kritische interview met het AD is de druppel geweest.

Verveen zet kwaad bloed met een zelfstandige, eigenzinnige en solistische stijl. Verveen vindt dat hij als raadslid moet kunnen opereren zonder continue ruggespraak met zijn partijgenoten.

Een tekenend voorbeeld van de onenigheid binnen de D66-fractie is het plan Feyenoord City. Als enige van zijn fractie stemt Verveen tegen een nieuw stadion voor Feyenoord omdat er onvoldoende geld wordt gereserveerd om te investeren in goede voetballers.

Volgens Verveen heeft Feyenoord niets aan een groter stadion als er niet beter wordt gevoetbald. Saillant in het dossier is dat Verveen niet alleen de coalitie van Leefbaar, D66 en CDA afvalt, maar ook zijn eigen wethouder van D66-huize: Adriaan Visser.

Verveen op een zijspoor zetten kan ook een bewuste keuze zijn om met Verveen af te rekenen, zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen over ruim drie maanden. Met deze stap wil de partij mogelijk voorkomen dat Verveen op eigen titel volgend jaar terugkeert in de gemeenteraad. Vier jaar geleden heeft Verveen al bewezen dat hij daartoe goed in staat zou kunnen zijn. Met steun van de leden kwam Verveen hoger op de lijst en op een paar stemmen na verkreeg hij een voorkeurszetel.

Dit keer staat Verveen met een nummer-12-notering op een lage positie. Verveen heeft aangekondigd om keihard campagne te voeren om dit keer daadwerkelijk met voorkeursstemmen terug te keren in de raad als D66-lid.

Fractieleider Schampers ontkent dat de partij dit wil voorkomen: "Absoluut niet. Je weet hoe dat gaat met samenwerkingsverbanden, op een gegeven moment is de koek op." Het Rotterdams D66-partijbestuur beantwoordt al dagen de telefoon niet om vragen over deze interne ruzie te beantwoorden. Ook het landelijk bestuur grijpt niet in.

De fractie plaatst Verveen voor een lastig dilemma. Als hij als zelfstandig raadslid doorgaat, dan kan hij volgens de partijregels niet langer verkiesbaar zijn als D66-raadslid. Als hij zijn zetel teruggeeft, verliest hij zijn podium als raadslid. Beide zijn niet gunstig om herkozen te worden. Op de vraag: zijn ze niet bezig om te voorkomen dat u herkozen wordt?, antwoordt Verveen: "Ik hoor wat u zegt maar ik vind het heel moeilijk om in dit soort gedachten mee te gaan. Ik ga er niet vanuit."