20ste Werelderfgoedverjaardag van de molens in Kinderdijk Henk Bronkhorst kreeg 20 jaar geleden het officiële Werelderfgoed-certificaat in handen. De molens van Kinderdijk

Het is precies twintig jaar geleden dat het molengebied in Kinderdijk werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het was destijds het derde gebied in Nederland dat deze status kreeg. En wie jubileert, trakteert.

De stichting werelderfgoed kinderdijk maakte er woensdag een feestje van. Zo konden bezoekers gratis naar binnen, extra rondleidingen volgen en gebak eten. De molenaars zelf vierden het jubileum door de vlag uit te hangen en de molens te laten draaien. Henk Bronkhorst was betrokken bij de aanvraag om de molens op de werelderfgoedlijst te krijgen. Hij moest vooral veel bewijsmateriaal verzamelen. “We hebben een hele kist vol rapporten en documenten opgestuurd naar Unesco. Ze werden beoordeeld op diverse waarden om te kijken of Kinderdijk belangrijk genoeg was om de status te krijgen”, legt Bronkhorst uit. Voor- en nadelen

En ook nu nog moet de stichting blijven bewijzen dat het de status terecht heeft gekregen. Want de titel geeft een bepaalde bescherming, maar het is wel eens lastig om het gebied met de tijd mee te laten gaan. En ook nu nog moet de stichting blijven bewijzen dat het de status terecht heeft gekregen. Want de titel geeft een bepaalde bescherming, maar het is wel eens lastig om het gebied met de tijd mee te laten gaan. “Veranderingen moet je melden en dan wordt er gekeken en onderzocht of dat wel past binnen een werelderfgoed. Het moet een ‘man made landscape’ blijven.” De feestvreugde in Kinderdijk zou ook nog iets groter kunnen worden. Op de UNESCO-conventie in Seoul wordt woensdag of donderdag bekend gemaakt of het ambacht 'molenaar' op de lijst van immaterieel erfgoed komt. Wellicht dus weer reden voor een gebakje!