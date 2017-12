Alles over de wasbare luier onder één dak

Wasbare luiers zijn niet vies, maar juist hip. En daarom bedacht de Rotterdamse Sanne Schotting de POEP-UP STORE. De winkel is nu enkele dagen open en het loopt storm: "Ik ben overvallen door de drukte."

In de Rotterdamse winkel aan de Zwaanshals krijgen ouders advies over de wasbare luier. "Die heeft niets meer te maken met vieze lappen en veiligheidsspelden," legt Schotting uit.

Zelf gebruikt ze wasbare luiers voor Mikkel (zes maanden oud) en dat bevalt uitstekend. "En we krijgen hier dus bezoek van ouders die net als ik graag wasbare luiers gebruiken. Zelf had ik moeite om hier informatie over te vinden, dus dat geven we nu hier."

Imago

Het grootste probleem van de wasbare luier is volgens Schotting het imagoprobleem: vies, smerig en veel stank. "Maar een luier verschonen is sowieso vies. En tegenwoordig doet de wasmachine het vieze werk en is een wasbare luier bijna net zo makkelijk te verschonen als een wegwerpluier."

"Daarbij: de moderne wasbare luier is superleuk om te zien," zegt ze, wijzend op een wand met gekleurde luiers.

Duurzaamheid

Voor Sanne is een belangrijke reden om wasbare luiers te gebruiken het duurzame aspect. "Jaarlijks slinger je per kind 260 kilo luierafval de wereld in. Dat is aardig wat rommel en zeker niet duurzaam. De wasbare luier gaat langer mee en is op de lange termijn beter voor het milieu."

De POEP-UP STORE is tot en met 15 januari geopend van woensdag tot en met zaterdag aan de Zwaanshals 273.