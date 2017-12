Leerkrachten op stakingsdag naar bioscoop

Leerkrachten die aanstaande dinsdag staken, kunnen even bijkomen in de bioscoop. De actie is van vakbond CNV, die op deze manier "inhoud en ontspanning" wil combineren.

Op 12 december vragen meesters en juffrouws voor de vierde keer dit jaar aandacht voor de hoge werkdruk in het basisonderwijs. In juni was er al een prikactie , in oktober een manifestatie in Den Haag en in november volgde een gesprek met minister Slob.

Met de aanstaande stakingsdag hopen leraren dat Slob over de brug komt met de 1,4 miljard euro die volgens hen nodig is voor een lagere werkdruk en een beter salaris in het primair onderwijs.

Filmpje in Pathé de Kuip

Leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders die lid zijn van CVN Onderwijs kunnen hun stakingsoproep inleveren bij een van de 27 bioscopen. In onze regio kunnen ze naar Pathé de Kuip in Rotterdam-Zuid. Daar draait speciaal tijdens de stakingsdag de onderwijsfilm 'Wonder', een film over pesten op school.

Na afloop kunnen de leraren met een kopje koffie met elkaar in gesprek. "Zo combineren we inhoud en ontspanning. Broodnodig gezien de hoge werkdruk", schrijft Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.

Stakingsuitkering

Leraren die staken hebben recht op een stakingsuitkering als hun werkgever die dag het salaris niet doorbetaalt. Maar Schueler verwacht dat het salaris wel wordt doorbetaald, omdat schoolbesturen niet gekort worden.