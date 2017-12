Deel dit artikel:











Veel vragen bewoners na brand Wijnhaven Volle zaal in hotelboot H2otel Omwonenden worden bijgepraat over de brand in de woontoren aan de Wijnhaven

De bewoners van het complex aan de Wijnhaven in Rotterdam zitten nog vol vragen na de brand dinsdagavond. Zo'n 120 mensen vuurden de ene vraag na de andere af op de hulpdiensten tijdens een informatieavond in drijvend hotel H2otel in de Wijnhaven.

Bewoners van de woontoren willen van de politie, brandweer en gemeente weten waarom er geen brandalarm afging op de bovenste verdieping. Ook willen ze weten wanneer ze weer bij hun auto kunnen. De brandweer antwoordde dat mensen die in hoger gelegen appartementen wonen geen gevaar liepen en daarom niet hoefden te worden gealarmeerd. Ook kregen autobezitters te horen dat ze over een week weer bij hun auto kunnen. Shishalounge

In de meterkast van een shishalounge brak brand uit als gevolg van een technisch mankement. Het vuur greep snel om zich heen en beschadigde de voorgevel van het pand. In de meterkast van een shishalounge brak brand uit als gevolg van een technisch mankement. Het vuur greep snel om zich heen en beschadigde de voorgevel van het pand. De shishalounge is uitgebrand. Twee huizen erboven zijn onbewoonbaar. Ook hadden de vlammen een bovengelegen parkeergarage bereikt. Tien auto's liepen zware schade op.