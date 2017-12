Hoeveel Rotterdamse moslims willen eigen begraafplaats?

Hoeveel vraag is er in Rotterdam naar een islamitische begraafplaats? De Rotterdamse PvdA en NIDA nemen de proef op de som en houden de komende drie weken een enquête onder moslims.

De twee partijen zetten in september 2016 al een eigen begraafplaats voor moslims op de agenda. Ze wilden dat de gemeente onderzoek zou doen naar de behoefte naar een islamitische begraafplaats.

Maar de gemeente legde de bal bij de moslimgemeenschap en daarom doen Fatima Talbi van de PvdA en Aydin Peksert van NIDA nu zelf onderzoek, samen met de islamitische koepelorganisatie SPIOR.

Eeuwige rust

​Bij een islamitische uitvaart wordt de overledene bij voorkeur zonder kist begraven, op de rechterzij met het gezicht richting Mekka. Ook moeten mensen binnen 24 uur na overlijden begraven kunnen worden en er moet eeuwige grafrust zijn.

Er is al een islamitisch deel op begraafplaats Crooswijk. Maar het probleem is dat op die begraafplaats geen eeuwige rust is gegarandeerd. En voor moslims is het ruimen van een graf onbespreekbaar.

Tot en mét de dood in Rotterdam

Talbi en Peksert denken dat er veel animo is voor een islamitische begraafplaats in Rotterdam. "Met name de generatie moslims die in Rotterdam is geboren en getogen, wil steeds vaker ook in Rotterdam begraven worden. ‘Tot en mét de dood in Rotterdam’, zeggen ze dan."