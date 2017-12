Drie punten voor Feyenoord in Europese 'uitzwaaiwedstrijd'

Feyenoord heeft woensdag met een overwinning afscheid genomen van de Champions League. Napoli werd in De Kuip met 2-1 verslagen. De Rotterdammers waren ondanks de overwinning tegen de Italianen al zeker van de laatste plaats in groep F van het miljoenenbal.

In de beginfase werd Feyenoord volledig overlopen door de Italianen. Napoli kwam na twee minuten op voorsprong via Piotr Zielinski (0-1), omdat de Rotterdammers een vrije trap van Marek Hamsik niet goed konden wegwerken. De mannen van Giovanni van Bronckhorst konden geen grip krijgen op Napoli, die de eerste twintig minuten volledig controleerden. Zo vergat Dries Mertens, de Belgische aanvaller van de blauwhemden, in de achttiende minuut het duel op slot te gooien. Kenneth Vermeer, die voor deze wedstrijd de voorkeur in het doel kreeg boven Brad Jones om wedstrijdritme op te doen, kon uiteindelijk de 0-2 voorkomen.

Na deze stormachtige twintig minuten van Napoli rechtte Feyenoord knap de rug. De regerend landskampioen van Nederland werd daarvoor beloond. Steven Berghuis gaf vanaf de rechterkant een prima voorzet op het hoofd van Nicolai Jørgensen, die op geweldige wijze de 1-1 op het scorebord zette. De Rotterdammers drukten vervolgens door, maar zij scoorden in de eerste helft uiteindelijk niet meer.

Iets meer veldoverwicht van Napoli; weinig kansen

Feyenoord en Napoli hielden elkaar in de eerste twintig minuten van de tweede helft in evenwicht. De Rotterdammers verdedigden compact en gaven weinig weg. Halverwege het tweede bedrijf zette de Italianen ietwat meer aan. Het gevaarlijkste moment van Napoli was een schot van doelpuntenmaker Zielinksi die naast het doel van Vermeer verdween. Een tegenvaller was het geblesseerd uitvallen van Bart Nieuwkoop, die een kwartier voor tijd zich moest laten behandelen.

De Rotterdammers moesten in de slotfase van het duel verder met tien man, omdat Tonny Vilhena zijn tweede gele kaart pakte. Uiteindelijk zou Feyenoord nog met drie punten het Europese avontuur afsluiten. Invaller Jeremiah St. Juste kopte Feyenoord in de blessuretijd naar de winst (2-1). De Kuip explodeerde vervolgens van vreugde.

Feyenoord-Napoli: 2-1 (1-1)

2' 0-1 Piotr Zielinski

33' 1-1 Nicolai Jørgensen

90+1' 2-1 Jeremiah St. Juste

Bijzonderheid: Tonny Vilhena (83' rood, twee keer geel)

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop (76' St. Juste), Van Beek, Tapia, Malacia; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis (71' Larsson), Jørgensen, Boëtius