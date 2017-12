Blindegeleidehond met zeebenen krijgt onderscheiding

De Rotterdamse blindegeleidehond Joska kriigt een onderscheiding van de Holland Amerika Lijn. Joska is met haar baasjes Connie en Corné Marinussen maar liefst driehonderd nachten aan boord geweest van een cruiseship.

Mijlpaal

De hond bereikte haar mijlpaal dinsdag aan boord van de MS Oosterdam. En dat Joska en haar baasjes pas sinds drie jaar cruisereizen over de hele wereld maken.

Corné Marinussen is trots op de 5 jarige zwarte Labrador, die de geleidehond is van zijn vrouw Connie. Vanaf de MS Oosterdam, op ruim 10 duizend kilometers afstand van Rotterdam, reageert Corné op de onderscheiding van Joska.

"Dat Joska een onderscheiding krijgt is heel bijzonder. Je komt aan boord van een cruiseschip af en toe wel een hond tegen. Maar driehonderd nachten met dezelfde hond, dat is niet eerder voorgekomen."

Medaille

Voor al die nachten aan boord ontvangt Joska volgende week uit handen van de crew een speciale zilveren medaille.

"Bij de 100ste nacht kreeg ze al eerder een bronzen medaille en dat vond ze toen heel fijn; we kregen de medaille ook niet meer van haar af. Zo zal het nu ook wel gaan."

Grasmat

Aan boord van het cruiseship is Joska altijd een bijzondere gast. Op het dek staat een uitlaatbak met een echte grasmat. Corné Marinussen: "Het is heel fijn dat het geen kattegrit is en het gras wordt ook regelmatig vernieuwd."

Verder heeft Joska een eigen zwemvest en zijn er vier bemanningsleden opgeleid die in noodgevallen voor de hond zorgen.

Op dit moment zijn Corné, Connie en Joska bezig aan een cruise naar Hawaii.