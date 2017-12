Alles wat je weten moet over de woningmarkt in Rotterdam

Hoe gaat het met de woningmarkt in Rotterdam? Waar kun je nog betaalbaar wonen in de stad? En heb je echt wat aan een aankoopmakelaar? We leggen de vragen voor aan de Rotterdamse makelaars Rob Puper en Remco Schrijver.

Gaat Rotterdam Amsterdam achterna met vraagprijzen die de pan uitrijzen?

Schrijver: "Er is ook in Rotterdam veel meer vraag dan aanbod. Als er een nieuw huis op de markt komt, dan heb je meteen een enorme aanloop van mensen die interesse hebben. En dat drijft de prijzen op."

Puper: "Dat moet ik toch wat nuanceren. Het klopt dat de vraag groot is, maar dat zien we niet overal in de stad. Hoge prijzen zijn er vooral in de Stadsdriehoek, Blijdorp, Bergpolder, Hillegersberg en Kralingen.

"Voor meer betaalbare huizen kun je nog prima terecht in bijvoorbeeld Oud-Mathenesse, Ommoord, Zevenkamp en wijken op Zuid."

Moet je altijd maar flink boven de vraagprijs bieden om je droomhuis te pakken te krijgen?

Puper: "Pas op voor overbieden! Want als de rente weer gaat stijgen, heb je een probleem. Ook kun je in de problemen komen als je je huis weer wilt verkopen. Je kunt er dan minder voor terugkrijgen dan je hebt betaald."

"Koop ook niet zomaar elk huis. Let altijd op de technische staat van een woning. Sluit altijd een koop met voorbehoud van financiering, zodat je nog onder de koop uit kunt als je geen geld krijgt van de bank. En vraag om een bouwkundige keuring. Een aankoopmakelaar kan je daarbij helpen."

Aha, de aankoopmakelaar. Heb je daar echt wat aan?

Schrijver: "Een aankoopmakelaar begeleidt zijn koper en beschermt hem tegen een miskoop. Hij kan al te enthousiaste kopers afremmen."

Weet een aankoopmakelaar ook welke huizen op de markt komen?

Puper: "Dat wordt wel gedacht, maar dat is niet meer van deze tijd. Je hebt er ook niets aan. Na enkele dagen komt het huis alsnog officieel op de markt en komen er ook andere kopers kijken."

Wat doen jullie dan wel als jullie een aankoop begeleiden?

Puper: "Wat wij doen is kijken of het courant object is. Is de prijs goed? Staan er de juiste ontbindende voorwaarden in het contract? Ligt er een bouwkundige keuring? En als er verborgen gebreken zijn dan kan een aankoopmakelaar vertellen of je de schade nog kunt verhalen op de verkoper."

Klopt het dat er steeds meer investeerders opduiken die in de huizen een mooie manier zien om geld te verdienen?

Schrijver: "We zien bijvoorbeeld veel ouders die iets kopen voor hun kinderen. Maar ook mensen die proberen om hun pensioen aan te vullen met stenen. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want spaarrekeningen leveren vrijwel niets op."

Hoe lang blijven de huizenprijzen nog stijgen?

Schrijver: "Ik denk dat de komende drie jaar de rente nog laag blijft en dus de vraag hoog. Ook houden we nog even last van een tekort aan nieuwbouwwoningen. Dus voorlopig blijven ook de huizenprijzen nog wel hoog."

Puper: "Alles staat of valt met de hypotheekrente. Als die stijgt, dan zetten investeerders weer eerder geld op de bank en kopen ze minder huizen. Mogelijk, maar dat is echt koffiedik kijken, kan die rentestijging al eind volgend jaar worden ingezet."

Rob Puper is makelaar van Stad en Land makelaars en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars afdeling Zuid-Holland Zuid. Remco Schrijver is makelaar bij Remax Totaal makelaars Rotterdam.