Vermeer: 'Uitgelezen kans om mij minuten te gunnen'

Kenneth Vermeer verdedigde woensdagavond het doel van Feyenoord in de met 2-1 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Napoli. De keeper spreekt van 'een mooie dag voor Feyenoord'. "We waren erop gebrand om deze campagne zo goed mogelijk af te sluiten. Dat hebben we gelukkig ook gedaan", reageerde hij bij RTV Rijnmond.

De doelman mocht Brad Jones vervangen om wedstrijdritme op te doen. "Gisteren, voordat de training begon, kreeg ik te horen dat ik mocht keepen", zegt Vermeer. "Zoals we allemaal weten heeft Jong Feyenoord weinig wedstrijden. Dit duel was een uitgelezen kans om mij minuten te gunnen in een mooie wedstrijd. Voor mij was het zaak om te doen wat ik moest doen."

Jones blijft tot de winterstop eerste keeper van Feyenoord. Daarna kijken de Rotterdammers verder. "Ik moet hem ondersteunen als hij speelt. Justin Bijlow doet dat ook", aldus Vermeer, die er weer even in moest komen. "Het is een andere wedstrijd dan tegen Swift of tegen, met alle respect, het tweede van ADO Den Haag. Dit was een ander niveau. Er komt wat meer bij kijken. Gelukkig had ik al wat wedstrijden op niveau gespeeld."