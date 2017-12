Fanzone in Rotterdam: Leeg, leger, leegst

Het bleef erg rustig in de Oude Haven

Woensdagavond speelde Feyenoord in de Champions League een thuiswedstrijd tegen het Italiaanse Napoli en vooraf werd verwacht dat honderden Napoli-supporters de Rotterdamse binnenstad zouden overspoelen. Maar niets bleek minder waar. Zo bleef de fanzone aan de Oude Haven zo goed als leeg.

Het was in het centrum dan ook goed zoeken naar supporters van de Italiaanse topclub. Rond het Stadhuisplein liep een klein groepje fans en ook bij een café op de hoek van de Karel Doormanstraat stond een aantal Napolitanen.

En zij hadden zin in de wedstrijd: 'We hebben het hier naar onze zin, kunnen nog door naar de volgende ronde en hopen dan ook op een goede wedstrijd.' Busjes met ME-ers hielden de supporters in de gaten.

Vooraf was de Oude Haven aangewezen als fanzone, maar volgens de aanwezige agenten waren daar al de hele dag amper Italiaanse supporters te zien.

Rond 19:00 uur werd er bij de terrassen dan ook opgeruimd. De ondernemers wilden niet voor de microfoon van RTV Rijnmond reageren, maar zij gaven wel aan het niet erg te vinden dat het zo rustig bleef.