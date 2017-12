Deel dit artikel:











Vijf mensen gered bij brand Rotterdam-Zuid Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Bij een brand in een portiekwoning in Rotterdam-Zuid zijn in de nacht van woensdag op donderdag vijf mensen van een balkon gered. Ook haalde de brandweer een kat van het balkon af.

De brand was in de slaapkamer van een huis op de vierde etage van het pand aan de Dordtselaan. De brand bleef beperkt tot één woning. Wel werden omliggende woningen voor de zekerheid ontruimd. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor het inademen van rook. De oorzaak van de brand in Rotterdam-Zuid is onbekend.