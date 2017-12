Rotterdamse oplichter weer voor de rechter

Justitie heeft een jaar cel geëist tegen de Rotterdamse serieoplichter Cees D. Dit keer zou hij zijn eigen buren aan de Middenhage in IJsselmonde hebben opgelicht. Hij was betaald om hun tuintjes op te knappen, maar deed vervolgens niets.

De 39-jarige Rotterdammer is in het verleden al meermalen veroordeeld voor oplichting. In veel gevallen bood hij zich aan als klusjesman, vroeg een vooruitbetaling, om vervolgens in gebreke te blijven. Ook verkocht hij witgoed, liet zich betalen en verzuimde vervolgens te leveren.

De man heeft eerder een bekentenis afgelegd, op aandringen van zijn advocaat Theo Hiddema. Hij noemt zijn cliënt een 'krabbelaar'. Dat blijkt ook uit de gedupeerden, die soms voor enkele tientjes zijn opgelicht.

