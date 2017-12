Deel dit artikel:











Rotterdamse Isabelle (6) speelt de hoofdrol in filmpje voor Lichtjes voor Sophia Rotterdamse Isabelle speelt de hoofdrol in filmpje Lichtjes voor Sohia. Bron - YouTube

Ze is zes jaar oud en ze speelt nu al de hoofdrol. Isabelle Geensen is te zien in een filmpje voor de jaarlijkse kerstactie 'Lichtjes voor Sophia'. Het Rotterdamse meisje heeft autisme. Het geld van de actie gaat naar onderzoek naar de ontwikkelingsstoornis.

In het filmpje legt Isabelle een puzzel. Op het eerste gezicht lijkt ze een heel normaal kind, maar wie verder kijkt, merkt dat de Rotterdamse anders is. Haar autisme heeft vooral gevolgen voor haar sociale gedrag. "Het dagelijks leven kan een flinke hobbel zijn", zegt haar moeder Marloes Geensen. (De tekst gaat onder dit filmpje verder)

Isabelle is behandeld in het Sophia Kinderziekenhuis. "Ze heeft in die tijd veel vorderingen gemaakt", zegt vader Dave Geensen. "School kwam iets te vroeg voor haar. Bij het Sophia zijn we aan de basis gaan werken met specialisten in een prikkelarme omgeving. Ze kan nu 1 januari terug naar school." Volgens Isabelle heeft ze in de afgelopen maanden veel geleerd. Zo leerde ze beter praten. Ook is ze nu minder vaak boos. "Wat de behandeling heeft opgeleverd is geweldig", zegt Marloes. Lichtjes

Tijdens de jaarlijkse actie 'Lichtjes voor Sophia' wordt geld opgehaald. Mensen kunnen ook dit jaar weer voor 5 euro één lichtje kopen. De lampjes in de boom worden donderdagmiddag ontstoken. Tijdens de jaarlijkse actie 'Lichtjes voor Sophia' wordt geld opgehaald. Mensen kunnen ook dit jaar weer voor 5 euro één lichtje kopen. De lampjes in de boom worden donderdagmiddag ontstoken. Voorafgaand is er een speciale talentenshow Sophia's got Stars. Patiëntjes krijgen dan de kans om hun talenten te laten zien voor een jury, met onder andere de Rotterdamse danser Timor Steffens.