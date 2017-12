Deel dit artikel:











Agenten springen water in bij reddingspoging Kanaalweg Hellevoetsluis - Foto Streetview

Twee agenten zijn donderdagmorgen bij Hellevoetsluis in het water gesprongen om een automobilist te redden. De man was even daarvoor vanaf de Kanaalweg in het water gereden.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Jan Blankenstraat. De agenten hebben de bestuurder op de kant gekregen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder zijn de agenten naar een politiebureau gebracht om daar weer een beetje op temperatuur te komen.