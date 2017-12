Art de La Terre haute frituurt ginbeslagsnoepgoedbaksels

De penetrante geur van de onlangs ontmantelde wietplantage is door de nieuwe 27-jarige Eindhovense huurder Felix van Erven verdreven uit het oude Caiway-huurpand en nu staat niets 'm meer in de weg om een doorslaand succes te maken van z'n nieuwe luxe haute friture-snackbar op de Schiedamse Hoogstraathoek.

Naast de doorsnee snacks-frituurmandjes pruttelen er binnenkort ook aparte frituurbakken voor heuse Spaanse churro-deegslingers en caloriebommetjes als mars-, snickers-, twix- en andere chocolade-repen die in jenever- of ginbeslag worden gedoopt

Volgens zeggen is de jeugd er verzot op, maar weet Felix van Erven en z'n chocolade-reep en staafstaff onze gerontisch gevorderde foodvlogger Jack F Kerklaan voor zijn zoete snackvinding te winnen? Proefondervindelijk toetsen we het even nu voor u.....