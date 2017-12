Veiligheidsregio: NL Alert nog lang niet feilloos

Meerdere mensen in de buurt van de enorme brand in de Rotterdamse sishalounge kregen dinsdag geen NL Alert. "Het is een grof systeem. Het moet veel preciezer kunnen", zegt Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond donderdag op Radio Rijnmond.

Er ontstond bij de brand aan de Wijnhaven veel rookontwikkeling. De Veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit, maar die kwam niet altijd aan.

"Het zijn bevindingen die we vaker meemaken na het versturen van een NL Alert", legt Heinen uit. "Het NL Alert is eigenlijk een soort radiosignaal dat via een mobiele zendmast wordt uitgezonden naar alle mobiele telefoons die verbonden zijn en ook aanstaan op dat moment."



Het kan volgens Heinen op twee manieren misgaan: "Het zendsignaal is heel sterk en kan soms afhankelijk van de weersomstandigheden wel 10 kilometer ver dragen, zodat je het soms wel tot in Charlois, Prinsenland of Schiedam ontvangt."

"Aan de andere kant speelt ook mee dat iemand die bijvoorbeeld in Den Haag is geweest en in Rotterdam thuis is gekomen, nog best verbonden kan zijn met een zendmast die in Delft staat", vervolgt Heinen.



"Ja, die wordt door ons dan niet geselecteerd, want dat is al een heel eind van de brand vandaan. Zo kan gebeuren dat je toch dicht bij de brand kunt zijn, maar de NL Alert niet ontvangt."

Alternatieven



De Veiligheidsregio zoekt hard naar een aanvulling voor het haperende NL Alert, zeker ook omdat de sirenes in 2020 verdwijnen: "We bellen ook altijd met Radio Rijnmond zodat het duidelijk in het nieuws naar voren komt en de sirenes staan er nog steeds. Die zullen we ook zeker gebruiken als er acute gevaren zijn in de regio."

Om mensen geografisch nauwkeuriger te kunnen informeren, komt er over een paar weken een speciale app uit:

"Begin januari komt ook onze eigen Rijnmondveilig-app, die ook pushberichten kan sturen, waardoor mensen kunnen aangeven wanneer ze gealarmeerd willen worden. Als er bijvoorbeeld iets heel dichtbij aan de hand is, of in de hele regio."