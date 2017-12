Rijksmonument Van Waningpand wordt opgeknapt

Het Van Waningpand in Rotterdam lijkt gered. Ondernemer Vincent Taapken van New Industry heeft het verwaarloosde pand aan de Nijverheidstraat opgekocht en gaat er horeca beginnen. Eerst wordt het Rijksmonument gerenoveerd.

Taapken kijkt uit over het pand op het eiland van Feijenoord. Alle ruiten zijn dichtgetimmerd en er staan hekken om het Rijksmonument heen. Het maakt een troosteloze indruk.

"Maar eigenlijk is het een verborgen pareltje", vertelt Taapken. "Dit eiland heeft alles om een fantastisch stukje stad te worden."

De ondernemer wijst erop dat er niet veel historische panden zijn in Rotterdam. Taapken: "En dat komt niet alleen door het bombardement. Er is in de decennia erna ook veel gesloopt. Gelukkig is dit stukje bewaard gebleven. Het is een apart stukje Zuid."

Taapken geeft een rondleiding door het pand aan de verslaggever van RTV Rijnmond. "Het licht brandt. En dat is eigenlijk het enige wat er is", legt de ondernemer uit. "Maar wees niet bang. Alles wordt gestript en gerenoveerd."

Horeca



De nieuwe Villa van Waning krijgt een horecafunctie. Daardoor lijkt het een beetje op Hotel New York. "Maar in alle bescheidenheid. Dit is wel een stukje kleiner", gaat Taapken verder.

Het pand wordt niet alleen gerenoveerd, maar krijgt ook een uitbouw. In het pand is dan ruimte voor voor diners, bruiloften en feesten. Maar ook voor een kopje koffie.

Historie



In 1990 is de gemeente Rotterdam eigenaar geworden van het voormalig kantoor van de cementfabriek Van Waning aan de Nijverheidstraat. Door de koop werd de gemeente verplicht om het onderhoud over te nemen.

Maar dat gebeurde niet. Het pand maakte een verloederde indruk. Ramen waren dichtgetimmerd en het pand was omringd door hekken.

Vijf jaar geleden trokken raadsleden aan de bel. Maar de gemeente liet keer op keer weten dat er gesprekken gaande waren over een overname.



Het kantoor is gebouwd in 1898. Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van beton, iets nieuws voor die tijd.