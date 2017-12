Deel dit artikel:











Sting op Concert at Sea Sting - Foto: Balazs Mohai (ANP)

De beroemde Britse muzikant Sting is de grote publiekstrekker bij Concert at Sea komende zomer. Hij is de afsluiter op vrijdag.

Ook Alanis Morissette, Capellenaar Ronnie Flex en Miss Montreal zijn vastgelegd. Uiteraard treden ook de gastheren BLØF op. Volgens zanger Paskal Jacobsen is het een langgekoesterde wens die uitkomt, nu Sting een van de acts is. "We fantaseren al jaren over een concert van Sting op ons festival. Ik kan je niet vertellen hoe blij we zijn nu het is gelukt. Ook Alanis Morissette stond al jaren hoog op ons verlanglijstje. Het gaat een heel bijzondere editie worden." De kaartverkoop voor Concert at Sea begint op 21 december. De editie van dit jaar was binnen een uur uitverkocht.