Molenaar nu beschermd beroep

Groot feest bij de molenaars donderdag. Hun beroep is tijdens een vergadering van de werelderfgoedclub UNESCO toegevoegd op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Vier Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd, waar de bijeenkomst van UNESCO was. Een van hen is Bas de Deugd, molenaar van wipmolen Ter Leede in Leerdam.

In eerste instantie vond hij het niet zo spannend, "maar nu is het toch wel heel leuk", laat De Deugd vanuit Zuid-Korea weten. "Gisteren en vandaag zaten we bij de vergadering. Die liep maar uit en die liep maar uit. Het was een erg lange zit."

De vrijwillige molenaar van Molenstichting SIMAV is is blij dat er eindelijk erkenning is voor zijn vak. "Deze lijst betekent dat het ambacht ook voor de toekomst gewaarborgd blijft."

Beschermd

Ons land telt nog vijftig professionele molenaars. De UNESCO-vermelding zorgt ervoor dat het beroep beschermd blijft.

Er is een opleiding opgezet waar mensen kunnen leren om molenaar te worden. Er zijn ongeveer honderd vrijwilligers die helpen om de molens draaiende te houden.

Vooral voor Kinderdijk is de UNESCO-benoeming speciaal. De molens staan zelf al sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst.

Minister Van Engelshoven (cultuur) is trots: "Het is fantastisch dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Het molenaarschap is een prachtig ambacht dat door en door verweven is met Nederland."