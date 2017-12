Grond met PFOA mag wèl worden afgevoerd

Afgegraven grond, waarin PFOA of GenX zit, mag wel degelijk worden afgevoerd naar gronddepots. Dat zegt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in reactie op een reeks publicaties.

Eind vorige week ontstond de ophef. Omdat er geen richtlijnen bestaan voor hergebruik van grond, waarin PFOA of GenX zit, zou die niet afgevoerd mogen worden. "Dat is onjuist", zegt de OZHZ.

Het veronderstelde afvoerverbod zou gelden in een straal van tien kilometer rondom de fabrieken van Chemours en DuPont in Dordrecht. In die straal zijn in de bodem zeer kleine hoeveelheden PFOA en GenX aangetroffen.

Berg grond

Zelfs in de Tweede Kamer werden er vragen over gesteld en staatssecretaris Stientje van Veldhoven beloofde zich in te zetten voor een (tijdelijke) oplossin 'zodat mensen niet met een berg grond voor hun deur blijven zitten'.

Tientallen bedrijven in de regio, aannemers, hoveniers en grondverzetters, verkeren in de veronderstelling, dat afgegraven grond uit b.v. tuintjes of bouwputten nergens heen kan.

Handleiding

"Dat is nu een klein probleem, maar straks, in het voorjaar, kan dat een groot probleem worden", zegt Corjan Wemmerhoven van VEGO Zwijndrecht; "en eigenlijk snappen we er niks van; die grond voeren we al jaren af en nu is het ineens een probleem."

Maar het klopt dus niet. Grond, die de gewraakte stoffen bevat mag dus wèl worden afgevoerd. Daarbij gelden alleen bepaalde voorwaarden, die zijn vastgelegd in een speciale handleiding.

Hergebruik

Op de website van de gemeente Dordrecht wordt uitleg gegeven over het 'probleem' en die handleiding. Er wordt nog eens onderstreept dat de stoffen géén gevaar opleveren voor de gezondheid.

De handleiding is inmiddels verzonden aan zo'n honderd bedrijven in de regio Dordrecht, die te maken hebben met afgraven en afvoeren van grond. Het probleem zit 'm niet daarin, maar in het hergebruik van grond.

Grenswaardes

Vervuilde grond mag niet in aanraking komen met schone grond. Omdat er voor PFOA en GenX géén wettelijke grenswaardes bestaan word de grond - ondanks de minieme hoeveelheden - beschouwd als verontreinigd.

Tijdelijke opslag is mogelijk in (geïsoleerde) depots. Er wordt overigens gewerkt aan het vaststellen van grenswaarden, zodat duidelijk wordt bij welke hoeveelheden van de stoffen er wettelijk sprake is van vervuilde grond.

Persistent

De regels, in die handleiding, gelden zowel voor bedrijven als particulieren. Ook gelden ze niet alleen voor Dordrecht, maar voor alle gemeentes in een straal van tien kilometer rondom de chemische fabrieken.

PFOA is perfuoroctaanzuur en kan kanker veroorzaken. Het werd tot 2012 gebruikt door DuPont. Bij de uitstoot kwam het onder meer door regen ook in de regio neer. Omdat de stof persistent is zit het op veel plaatsen nog in de bodem.

GenX is de opvolger van PFOA en wordt gebruikt door Chemours. Ook over die stof is veel discussie ontstaan. Het bedrijf heeft de uitstoot er van inmiddels fors beperkt, maar tegenstanders willen een totaal verbod.