Celstraf geëist tegen stelende voorzitter Hockeyclub Spijkenisse

Tegen de voormalige voorzitter van Hockeyvereniging Spijkenisse is anderhalf jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van het verduisteren van ruim twee ton van de rekening van de club.

De diefstal kwam begin dit jaar aan het licht . De vereniging had de 2 ton gespaard voor het aanpakken van de kantine en de kleedkamers. Vrijwel al het geld was opeens weg. Er was nog maar 135 euro in kas. De club deed daarop gelijk aangifte van verduistering.

Een civiele rechter veroordeelde de voormalige voorzitter onlangs tot terugbetaling van de ruim twee ton. Nu volgt dus de strafrechtelijke procedure.