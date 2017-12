St. Juste geniet na: 'Mooi om iets terug te geven'

Voor Jeremiah St. Juste was het zijn mooiste moment in het shirt van Feyenoord tot nu toe. Hij maakte de winnende goal tegen Napoli en hielp zijn club en haar supporters aan een lang verwachte driepunter.

"Het publiek stond zo fanatiek achter ons, prachtig. Het is hartstikke mooi om op deze manier iets terug te geven aan de supporters," geniet de verdediger na. Hij kwam pas aan het einde van de tweede helft in het veld voor Bart Nieuwkoop, maar kroonde zich tot matchwinner met een rake kopbal uit een hoekschop.

"Ik wist dat die bal daar zou gaan komen. Heerlijk dat het dan zo uitpakt. We bleven er in geloven, ook na die vroege achterstand. Al met al hebben we ons heel goed staande gehouden."