Moord op medewerkster Pameijer vertraagd

Op de rechtbank in Dordrecht dient vanmiddag de zaak tegen Dennis van H. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een medewerkster van Pameijerin Hellevoetsluis.

De zaak zou om 13:30 uur beginnen, maar de zaak is uitgesteld. De verdachte is er nog niet.

Justitie denkt dat de 29-jarige man haar bewust naar een afgelegen plek had gelokt. De man had last van waandenkbeelden. Volgens zijn advocaat kan dat het gevolg zijn van medicijnengebruik.

Verslaggever Paul Verspeek twittert over de zaak.