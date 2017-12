Romantische ijsbaan in Het Park bijna klaar

Nog een etmaal zijn ze druk in de weer met de laatste voorbereidingen, de organisatoren van de ijsbaan in Het Park bij de Euromast in Rotterdam. Vrijdag om 17.30 uur is het zover: dan gaat de ijsbaan voor de allereerste keer open.

Het is een bijzonder gezicht, in het oude Rotterdamse stadspark. In een soort Dickens-sfeer is een ijsbaan aangelegd, omgeven door sfeervolle buitenverlichting en veel oud-houten ornamenten.

"Vorig jaar is er al een poging gedaan om een ijsbaan hier aan te leggen, maar toen was de tijd te kort. Nu lukt het wel", zegt organisatrice Eva van de Vegt trots. "Het is een perfecte locatie zo dichtbij de Euromast en het koetshuis, het is heel gaaf."

Volgens Van de Vegt is het een heel andere schaatsbaan dan die in Kralingen. "Mensen die fanatiek zijn gaan naar de ijsbaan aan de andere kant van de stad. Daar kun je vierhonderd meter schaatsen. Hier is het gewoon voor de gezelligheid, voor mensen met kleine kinderen. Gewoon even leuk een uurtje schaatsen met elkaar en daarna wat drinken."

De komende uren werkt de ijsmeester nog hard aan de laatste voorbereidingen in Het Park: "We zitten nu ongeveer op 4 a 5 centimeter over het geheel. En er moet nog 2 a 3 bij. Daar hebben we nog dertig uur de tijd voor. We hebben hier straks bijna vijfhonderd vierkante meter ijsbaan liggen."