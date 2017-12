Deel dit artikel:











Rotterdammer (61) opgepakt voor overval

Een 61-jarige overvaller is woensdagmiddag snel opgepakt na een overval in Dordrecht. De man dreigde met een mes in een een autozaak aan de Edisonstraat. Hij deed een greep in de kassa en rende daarna weg.

Er ging nog iemand achter de overvaller aan, maar die stapte in een auto. De wagen reed daarna met piepende banden weg. Een auto met de verdachte werd aan de Piketkade in Rotterdam-Zuid aan de kant gezet. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond.