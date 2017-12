Malacia tevreden na debuut: 'Had niet mooier gekund'

Tyrell Malacia was één van de meestbesproken Feyenoorders na afloop van de wedstrijd tegen Napoli (2-1). Omdat hij zich niet lekker voelde gaf de 18-jarige debutant geen interviews na afloop, maar donderdagochtend komt hij toch terug op zijn mooie eerste wedstrijd in De Kuip.

"Ik heb goed kunnen slapen en ben goed wakker geworden, met een mooi gevoel," Vertelt Malacia aan Feyenoord TV. De linksback hoopte al dat zijn kans zou komen, doordat Haps en Nelom geblesseerd waren. "Dan zie je dat er misschien een kans voor jou ligt. Dan hoor je van de trainer dat je mag spelen en dan winnen we ook nog. Fantastisch. Het had niet mooier gekund."

Malacia begon - logischerwijs - wat onwennig, maar richtte zich op. Hij kreeg veel complimenten op Social Media en was zelf ook tevreden over zijn prestatie. "In het begin ging het wel redelijk, daarna pakte ik het goed op en dan zie je dat het heel lekker gaat. De trainer heeft tegen me gezegd dat ik mijn eigen spel moest spelen en dat heb ik geprobeerd te doen. Hij was heel tevreden over me. Nu moet ik gewoon doorpakken, hard blijven werken en goed trainen. Dan zien we wel verder," besluit Tyrell Malacia.